Batman ve Hakkari'de üç şehit

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Batman Valliiğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla bugün saat 03.40'ta, Kozluk ilçesi Kumlupınar Köyü Kocabey mezrası bölgesinde yürütülen operasyon sırasında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yürütülen operasyon sırasında yaralanan 2 askerin Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."



HAKKARİ'DE BİR ŞEHİT

Hakkari'den de şehit haberi geldi. Hakkari Yüksekova'da, Büyükçiftlik beldesindeki Evliya Tepe'de PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.



Hakkari Valiliği patlama sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

