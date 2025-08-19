Battaniyeye sarılı halde bulundu: Kayalıklardan düştüğü iddia edilen çocuk öldü
Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklardan, kurumuş dere yatağına düştüğü iddia edilen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ekipler çocuğun cansız bedenini, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.
Mardin'in Derik ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düştüğü öne sürülen Zeynep S. (12) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Zeynep S’nin kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep S’yi, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.
Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
