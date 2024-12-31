Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.

Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler)

Yasa dışı bahis olayında son durum: Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, ne oldu? (Ünlülere yasa dışı bahis operasyonuyla ilgili son haberler)

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Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.

Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Bu kapsamda 'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

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