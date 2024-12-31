Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kırmızı bülten çıkarıldı.
Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu çok sayıda kişiye operasyon düzenlenmiş ve yargı süreçleri başlamıştı.
Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Bu kapsamda Türkiye'nin Interpol'e yönelik talepleri sonucunda Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Kırmızı Bülten
- Spor&Skor