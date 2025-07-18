Batum'da Türk vatandaşına silahlı saldırı: Sırtından vuruldu

Gürcistan'da bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti. Karadeniz kıyısındaki Batum şehrindeki restoranda bugün düzenlenen saldırıda sırtından Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda, açılan ateş sonucu restoranın camları da tuzla buz oldu.

İsmi henüz açıklanmayan kişiye 5 kurşun isabet etti.

Olay yeri, polis tarafından kordona alınırken, adli tıp uzmanları incelemelerde bulundu.