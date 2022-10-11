Bayat döner satmayı reddetti: Önce dövüldü sonra kovuldu

Denizli'de müşterilerin sağlığını korumak istediği için tarihi geçmiş döner satılmasına karşı çıkan çalışan dövülerek işten çıkarıldığını iddia etti.

Şef Metin Korkmaz bir döner zincirinin Denizli şubesinde işe girdi. Metin Korkmaz ilk aylarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı ancak daha sonra iş yerinde insan sağlığını hiçe sayan tutumlar olduğunu fark etti.



Korkmaz'ın iddiasına göre dönerler tarihi geçmiş olmasına rağmen müşterilere sunuluyordu, elde kalan malzemeler de yeni ürünlerle karıştırılarak servis ediliyordu.



Şef Metin Korkmaz

Korkmaz, şöyle konuştu:

''Tarihi geçmiş olan tavuk ve et dönerlerin kullanılması bir tarafa 3-4 gün öncesinden kullanılan ürünler bitmediğinde bitirilmesi amaçlı da diğer ürünlerin arasına katılarak kullanılması da insan sağlığına çok ciddi zarar veriyordu.

Müdahale etmek zorunda kaldım. Yetkim olduğunu ve yarın öbür gün herhangi bir zehirlenme ya da bir sorun olduğunda benim bizzat sorumluluk sahibi olacağımı bunun halk sağlığına da aykırı bir iş olduğunu söyledim.''

Metin Korkmaz'ın uyarılarına tepki gösteren iş yeri sahipleri onu dövdü ardından işten çıkardı.



''SOL GÖZÜMDE YÜZDE 33'LÜK BİR KAYIP SÖZ KONUSU OLDU''



Korkmaz, ''Şikayetçi olursam beni öldüreceklerini ve onların kim olduklarını bilmediğimi söylediler. Saldırı sonucu sol gözümde yüzde 33'lük bir kayıp söz konusu oldu'' dedi.



DÖNER ZİNCİRİNİN İKİ ŞUBESİ HAKKINDA YASAL İŞLEM



Metin Korkmaz daha sonra 174 Alo Gıda hattını arayıp şikayetçi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri kentteki şubelerde inceleme yaptı.



Sağlıksız ürün sattığı belirlenen aynı döner zincirinin iki şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı.