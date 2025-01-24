Bayburt beyaza büründü

Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.



Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparken, karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleye devam ediyor.



Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.