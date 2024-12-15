Bayburt buz kesti

Dondurucu soğukların yaşandığı Bayburt'ta çatılarda devasa buz sarkıtları oluştu, baraj gölleri, nehir ve çeşmeler dondu.

Kar yağışı sonrası adeta Sibirya soğuklarının esir aldığı kent merkezinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı eksi 16 derece olarak kaydedildi.

Demirözü barajı ve Çoruh Nehrinin yüzeyinin buzla kaplandığı, süs havuzlarının ve çeşmelerin donduğu Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece olarak ölçüldü.

Soğuk havadan olumsuz yönde etkilenen Bayburtlu vatandaşlar bol bol C vitamini tükettiklerini belirterek, kat kat giyindiklerini söylediler.