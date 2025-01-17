Bayburt şap karantinası sonlandırıldı

Bayburt’ta bazı hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı karantinaya alınmış süresiz kapatılmıştı. Köylerde de şap karantinası uygulanmaya başlanmıştı. Bugün alınan kararla birlikte karantina kaldırıldı.

Bayburt şap karantinası sonlandırıldı

17 Aralık 2024 tarihinde uygulaması yapılan köylerde ve süresiz kapatılan canlı hayvan pazarında karantina uygulamasının sonlandırıldığını duyuran İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden, "Hayvan sağlığı ve refahı amacıyla ilgili köylerde ve hayvan pazarında karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı.

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