Bayburtlu vatandaş tilkiyi Antep baklavasıyla besledi

Bayburt'ta bir vatandaş, evlerinin önüne gelen aç tilkiyi beslemek istedi. Tilkiye ekmek veren Yıldıray Ata isimli vatandaş, tilkinin ekmeği yemediğini görünce baklavayla besledi.

Bayburtlu vatandaş tilkiyi Antep baklavasıyla besledi

Hava sıcaklığının eksi 18 dereceye kadar düştüğü 'ta doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir tilki, karnını doyurmak için Yıldıray Ata isimli Bayburtlu vatandaşın evinin yakınlarına geldi.

Bayburtlu vatandaş tilkiyi Antep baklavasıyla besledi - 1

Pencereden tilkiyi gören Ata, ürkekliğiyle bilinen tilkiyi korkup kaçmaması için yanına inmeden beslemek istedi. Ata, aç tilkiye pencereden ekmek verdi. Ekmeği alarak uzaklaşan tilki, bir süre sonra ağzındaki ekmeği bırakıp, beklemeye başladı. O sırada baklava yiyen Ata, elindeki baklavayı tilkiye yemesi için verdi.

Cep telefonuyla o anları kayda alan Ata'nın görüntülerinde, aç tilkinin baklavayı yediği görülüyor. Vatandaşın tilkiye, ''Yiyen de ölecek, yemeyen de bırakın yesin hayvan" sözleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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