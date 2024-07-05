Bayburt'ta beton mikseri yola devrildi: 1 ölü

Bayburt’ta beton mikseri devrildi, ağır yaralanan sürücü Şaban Karip tedavi yapılmak üzere kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bayburt'ta beton mikseri yola devrildi: 1 ölü

Bayburt’ta beton mikseri yola devrildi. Sürücünün hayatını kaybettiği kaza, Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kayışkıran mevkiinden Bayburt’a gelen beton mikseri düz yolda önce yol kenarına çarptı, daha sonra mikser yola devrildi. Kazayı görenler, durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı şoför Şaban Karip tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karip hastanede hayatını kaybetti.

ekiplerince yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mikserin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

Bayburt'ta beton mikseri yola devrildi: 1 ölü - 1

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı şoför Şaban Karip tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karip hastanede hayatını kaybetti.

ekiplerince yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mikserin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

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