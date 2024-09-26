Bayburt'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Bayburt İlamat ve İnfaz Bürosunca "FETÖ/PDY üyeliği" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., ekipler tarafından yapılan operasyonda yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.