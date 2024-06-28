Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Bayburt’ta gelin arabası ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında gelin ve damadında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Bayburt’ta gelin arabası ile traktör çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, - Gümüşhane kara yolu üzeri Nişantaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T.Y yönetimindeki gelin arabası ile A.Y'nin kullandığı traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Kazada yaralanan toplam 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldılar.

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