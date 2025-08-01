Bayburt'ta iki farklı yaylada ayılar görüldü

Bayburt merkeze bağlı Hopur Yaylası'nda bir anne ayı ve iki yavrusu, sarp arazide yiyecek ararken kaydedildi. Aynı gün Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan Yaylası'nda ise bir bozayı otluk alanda kameralara yansıdı.



Hopur Yaylası'nda kaydedilen görüntülerde, anne ayının önde, yavrularının ise arkasında dağlık arazide ilerlediği görülüyor. Ayıların doğadaki hareketlerini uzaktan izleyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre bölgede dolaşan ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek, gözden kayboldu.



Kavlatan Yaylası'nda karşılaşılan bozayı, boyutuyla dikkat çekti. Görüntüyü çeken vatandaşın arkadaşı, "Çok büyük bir ayı, gelir vurur arabayı devirir. O buralarda tek değildir" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Yaylaya gezmeye giden ve ayıları gören vatandaş ise, "Sen kork, sen burada yaşıyorsun. Biz bırakıp gideceğiz" diyerek karşılık verdi.



Bayburt'un yüksek kesimlerinde zaman zaman görülen ayılar, özellikle yaz aylarında yaylalara kadar inerek, yiyecek arayışına giriyor.