Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu

Bayburt'ta kaçak göçmenlere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda beş düzensiz göçmen yakalandı.

Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu

'ta göçmen operasyonunda beş kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarına yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen üç düzensiz göçmenin, ülkeye girişine ve barınmasına imkân sağlayan, ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını organize eden Afganistan uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlem işlem sonrası iki Afganistan uyruklu şüpheli ile birlikte yasa dışı yollarla ülkeye giren üç düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...