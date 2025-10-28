Bayburt'ta kaçak göçmen operasyonu

Bayburt'ta göçmen operasyonunda beş kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarına yönelik yapılan analiz ve saha çalışmaları sonucunda, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen üç düzensiz göçmenin, ülkeye girişine ve barınmasına imkân sağlayan, ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını organize eden Afganistan uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli işlem işlem sonrası iki Afganistan uyruklu şüpheli ile birlikte yasa dışı yollarla ülkeye giren üç düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi.