Bayburt'ta kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bayburt'ta bir otomobil kaldırma çarparak devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayburt'ta kaza: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

'ta kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

E.Ç. (37) yönetimindeki otomobil, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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