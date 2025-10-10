Bayburt'ta otomobil şarampole devrildi: Bir can kaybı var

Bayburt'ta M.C. idaresindeki otomobil, Gökçedere Beldesi mevkisinde seyir halindeyken şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri, kaza sonrası araçta çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.



Sürücü ile dört kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı araçta sıkışan Dursun Köse'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.