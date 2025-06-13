Bayburt'ta şap alarmı: 14 köy ve 4 mahalle karantina altına alındı
Bayburt'ta şap hastalığı tespit edilen 14 köy, 4 mahalle karantina altına alındı.
Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çatalçeşme köyünde görülen şap hastalığından ötürü Demirözü'nün köy ve mahallelerinde geçici süre ile karantina işlemleri uygulanacak.
Karantina kapsamında; Karayaşmak, Yukarıpınarlı, Yelpınar, Bayrampaşa, Çakırözü, Çayıryolu, Çorak, Oruçbeyli, Tomlacık, Rüştü, Manas, Aşağıpınarlı, Günebayır, Çatalçeşme köylerinde ve Güneşli, Esentepe, Şirin, Çiftetaş mahallelerinde hayvan alım satım ve il içi hayvan hareketleri kısıtlandı.
Konuyla ilgili olarak Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Sayın yetiştiricilerimiz bölgenizde tespit edilen şap(dabak) hastalığından dolayı geçici süre ile karantina işlemleri uygulanacaktır.
Karantina süresi boyunca hayvan alım satım ve il içi hayvan hareketleri kısıtlanmıştır."
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