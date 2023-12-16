Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzurum istikametinden Bayburt şehir merkezine seyir halindeki aracın şoförü Ö.F.T (21) direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araçtaki Umut Can Karadağ (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ö.F.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süre tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolda, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundular.



Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ö.F.T'nin tedavisi ise Bayburt Devlet Hastanesinde devam ediyor.