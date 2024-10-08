Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: Üç kişi tutuklandı

Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: Üç kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde bir bağ evi, ev ve araçta yapılan eş zamanlı aramada, 1 kilo 82 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G, A.C. ile B.D gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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