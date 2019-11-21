Bayburt'ta yangın faciası: 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Bayburt'ta merkeze bağlı Maden köyünde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İtfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evde Rıdvan Beyaz'ın çocukları Bekir (5) ve Ecrin (8) ile kız kardeşi Hatice Beyaz'ın (39) cansız bedenlerine ulaşıldı.



Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerinde incelemelerde bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın haber alınmasının 3'üncü dakikasında 112 ekiplerinin, 15'inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale yaptıkları belirtildi.



Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilenen açıklamada, "Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yangınzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli tüm yardımlar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.