Bayburt'ta devrilen araçta 3 kişi yaralandı

B.A. idaresindeki 06 ANC 20 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gençosman köyü kavşağında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan B.G.A ve K.A.A yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.