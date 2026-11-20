Adana 'da Bayğaralar isimli organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucunda gerçekleştirildi.

Örgütün yurt dışında bulunan yönetici kadrosunun talimatlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenirken, 12'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 138 şüpheli tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 13 şehirde 135 adrese yönelik yapılan eş zamanlı baskınlarda 101 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, hakkında gözaltı kararı bulunan 37 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

“ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER”

Soruşturmayı yürüten başsavcılık ve emniyet güçlerine teşekkür eden Gürlek, "Suç örgütlerinin elebaşları ve yöneticileri şunu akıllarından çıkarmasın: Bu devletin gücünü sınamaya kalkışan, milletimizin huzuruna kasteden herkes er ya da geç adalet önünde hesap verecektir." dedi.