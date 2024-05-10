Bayğaralar organize suç örgütü elebaşı Yunanistan’da yakalandı

Adana’da Bayğaralar olarak bilinen organize suç örgütünün kırmızı bültenle aranan elebaşı Ramazan Bayğara, INTERPOL ekiplerince Yunanistan’da yakalandı.

Bayğaralar organize suç örgütü elebaşı Yunanistan’da yakalandı

Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışan ve Bayğaralar olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, kaçtığı ’da INTERPOL ekiplerince yakalandı.

Adana Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır. Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir” denildi.

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