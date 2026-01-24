Bayğaralar suç örgütüne operasyon

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verdi.



Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını ve bu şüphelilerden 12'sinin tutuklandığını açıkladı.



Operasyonda yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri ve adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi.



Operasyonlar sonucu bir adet uzun namlulu silah ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Yerlikaya, paylaşımında "Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.