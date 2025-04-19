Bayılan öğrenciyi, müdür yardımcısı kurtardı

Olay, 17 Nisan günü Kızıltepe merkezdeki Fırat İlkokulu’nda yaşandı. 4. sınıf öğrencisi, Suriye uyruklu Şahin Heciemin, teneffüste arkadaşlarıyla oynarken aniden fenalaşarak yere yığıldı.



Okulun müdür yardımcısı Hüseyin Kılınç, olay yerine koşarak öğrencinin boğazına kaçan dilini eliyle çıkardı ve nefes almasını sağladı. Kılınç’ın hayat kurtaran müdahalesi sayesinde Heciemin kısa sürede kendine geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Hayat kurtaran anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, öğrencinin yere düştüğü, çevresindekilerin panikle müdahale etmeye çalıştığı ve Hüseyin Kılınç’ın zamanında hamlesiyle çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

