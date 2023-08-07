Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı

Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.



Bayraktar AKINCI sözleşmesi ile Türk savunma sanayisi şirketleri için Suudi Arabistan'a birçok ihracat için kapı açılmış oldu.

Alınan bilgiye göre, bu sözleşmenin devamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Törende, Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı.

Baykar, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, ASELSAN ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.