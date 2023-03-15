Baykar'dan depremzede öğrencilere 10 bin tablet

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok yardım çalışması yürüten Baykar, afetzede öğrencilerin eğitiminin aksamaması için yeni bir bağış kampanyası başlattı.



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından duyurulan kampanya kapsamında, sınavlara hazırlanan depremzede öğrencilere 10 bin tablet bağışlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edilecek tabletler, deprem bölgesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girecek öğrencilere dağıtılacak.



"MİLLETİMİZİ VE KURUMLARIMIZI BAĞIŞ KAMPANYASINA DAVET EDİYORUZ"



Selçuk Bayraktar, deprem felaketinin ardından devletin ve tüm sivil toplum örgütlerinin bölgede yaşayanların temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını, çalışmaya da devam ettiğini belirtti.



Kendilerinin de Baykar, T3 Vakfı ve Cansağlığı Vakfı olarak gönüllüler ile birlikte insani yardım malzemesi tedariki, konut bağışı, konteyner kent, geçici aşevleri, oyun ve etkinlik çadırları gibi çalışmalarla bölgedeki depremzedelere desteklerini sürdürdüklerini anlatan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:



"Genç kardeşlerimizin eğitim ve öğretimlerine kaldıkları yerden devam edebilmelerini de aynı şekilde önemsiyoruz. Bu doğrultuda, YKS ve LGS'ye girecek öğrencilerimizin çalışmalarına katkı sağlamak için Baykar olarak 10 bin tableti Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağışlıyor, tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz."

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