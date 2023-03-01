Baykar'dan dolandırıcılık girişimi uyarısı

Baykar, bir süredir sosyal medya ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın adı ve Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan ilanların dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

Baykar'dan dolandırıcılık girişimi uyarısı
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı
Baykar, deprem mağdurlarına 1000 konut bağışladı Haberi Görüntüle

Baykar tarafından, Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı 'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu bildirildi.

Baykar'dan yapılan açıklamada, bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

Baykar'dan dolandırıcılık girişimi uyarısı - 1

Açıklamada, yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğunun TPAO tarafından da duyurulduğu anımsatılarak, "Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...