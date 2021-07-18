Baykar'dan heyecanlandıran paylaşım: 20 Temmuz'u bekleyin

Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma'dan Kurban Bayramı'na ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Şirketin, Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Bayram hediyesi yükleniyor. 20 Temmuz'u bekleyin" denildi.

Paylaşımda ayrıca bir video kullanıldı. Videoda bir savaş uçağından kesitler görüldü.

Baykar Savunma silahlı insansız hava araçları geliştiriyor.