Baykar'ın deprem konutları teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören depremzedeler için kalıcı konut projeleri tamamlanmaya devam ediyor. Depremin ardından harekete geçen Baykar'ın tamamlanan daireleri teslim edilmeye başlandı.

Baykar'ın deprem konutları teslim ediliyor

Baykar'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3 ilde yaptırdığı konutlardan Adıyaman'da tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta başlattığımız 1012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın." ifadelerini kullandı.

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