Baykar’ın İHA fabrikasından hard disk çalan stajyer tutuklandı

Baykar’ın insansız hava aracı (İHA) üretimi yaptığı fabrikasında bir stajyer, şirkete ait 4 hard diski çaldı.



Fabrikada 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde, üzerinde şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polise bilgi verildi.



İhbar üzerine olay yerine giden polis şüpheliyi gözaltına aldı.



TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILDI



Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli veya ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin ev ve işyerinden hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.



SATMAK İÇİN ÇALDIĞINI SÖYLEDİ



2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.



TUTUKLANDI



Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.