Baykar’ın İHA fabrikasından hard disk çalan stajyer tutuklandı

Baykar’ın insansız hava aracı (İHA) üretimi gerçekleştirilen fabrikasında, 4 hard disk çaldığı belirlenen stajyer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Stajyerin hard diskleri ne yapacağını ve ailesini araştıran polis herhangi bir terör bağlantısına ulaşamadı. Şüpheli, ifadesinde hard diskleri satacağını söyledi.

Baykar’ın İHA fabrikasından hard disk çalan stajyer tutuklandı

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Baykar’ın insansız hava aracı (İHA) üretimi yaptığı fabrikasında bir stajyer, şirkete ait 4 hard diski çaldı.

Fabrikada 2 ay önce bilgi teknolojileri bölümünde staja başlayan Ahmet Anıl Ç., fabrikadan çıkacağı sırada yapılan kontrollerde, üzerinde şirkete ait 4 adet hard disk bulundu. Bunun üzerine polise bilgi verildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis şüpheliyi gözaltına aldı.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILDI

Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli veya ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin ev ve işyerinden suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

SATMAK İÇİN ÇALDIĞINI SÖYLEDİ

2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet Anıl Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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