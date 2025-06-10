Bayrak asmak için çıktıkları vinç devrildi: 2 işçi yaralandı

Kütahya'da merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'ndeki bir işletmenin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğine Türk bayrağı asılması için kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.



Vincin sepetinde bulunan Okan Kirli ve Onur Kahraman 20 metre yükseklikten aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kirli ve Kahraman'ın vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.