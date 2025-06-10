Bayrak asmak için çıktıkları vinç devrildi, 2 işçi yaralı

Kütahya'da bayrak asmak için çıktıkları vincin devrilmesiyle 20 metre yükseklikten düşen 1'i vinç operatörü 2 işçi yaralandı.

Bayrak asmak için çıktıkları vinç devrildi, 2 işçi yaralı

Olay, Akkent Mahallesi Memiş Yılmaz Caddesi'nde bir vinç firmasında meydana geldi.

İşçi O.K. (31) ve vinç operatörü O.K. (26), firmaya ait reklam direğine bayrak asmak için vinçle çalışma başlattı.

Çalışma esnasında vinç devrildi. 2 işçi, 20 metre yüksekliğindeki vincin üzerinden yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrak asmak için çıktıkları vinç devrildi, 2 işçi yaralı - 1

İlk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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