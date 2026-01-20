Bayrak indirme provokasyonu. İletişim Başkanı Duran: "Hain saldırı karşılık bulacaktır"

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına dönük provokasyonuna İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert tepki geldi.



Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır” diyen Duran saldırıyla, Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiğinin görüldüğünü kaydetti. Duran “Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Duran şunları kaydetti: “Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.”

ÖMER ÇELİK: SALDIRANLAR BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz” dedi.



Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."