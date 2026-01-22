Bayrak indirme provokasyonu paylaşımlarına tutuklama
22.01.2026 14:33
Son Güncelleme: 22.01.2026 17:15
Nusaybin sınırındaki sözde protestoda yaşanan bayrak provokasyonu böyle görüntülendi.
Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna ilişkin aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yapan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlediği saldırı infial yarattı.
Provokasyona ilişkin soruşturma devam ederken Türk bayrağına yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 23 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ç. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekti.
Hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere sert karşılık verileceği vurgulandı.
Sınırın Suriye tarafındaki YPG yandaşlarının sınır kapısındaki direkteki bayrağa yönelik saldırısı sonrasında, Türk askerleri kapıya gelerek güvenlik önlemi aldı ve göstericileri uyardı.
Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.