Bayrak indirme provokasyonu paylaşımlarına tutuklama talebi
22.01.2026 14:33
Son Güncelleme: 22.01.2026 14:38
Nusaybin sınırındaki sözde protestoda yaşanan bayrak provokasyonu böyle görüntülendi.
Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna ilişkin aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yapan bir kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik düzenlediği saldırı infial yarattı.
Provokasyona ilişkin soruşturma devam ederken Türk bayrağına yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 23 yaşındaki S.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekti.
Hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere sert karşılık verileceği vurgulandı.
Sınırın Suriye tarafındaki YPG yandaşlarının sınır kapısındaki direkteki bayrağa yönelik saldırısı sonrasında, Türk askerleri kapıya gelerek güvenlik önlemi aldı ve göstericileri uyardı.
Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.