Bayrak indirme provokasyonu sonrası yeni önlem. Dev Türk bayrağı göndere çekildi
01.02.2026 14:58
Son Güncelleme: 01.02.2026 15:12
Nusaybin sınırındaki sözde protestoda yaşanan bayrak provokasyonu böyle görüntülenmişti.
Nusaybin-Kamışlı sınırında 20 Ocak'ta terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırı gerçekleştirdiği kullanımda olmayan eski gümrük sahası, Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında 20 Ocak'ta terör örgütü YPG yandaşları, kullanımda olmayan eski gümrük sahasındaki Türk bayrağına saldırı gerçekleştirmişti.
Edinilen bilgiye göre, saldırının yaşandığı gümrük sahası, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye en yakın hudut birliği olan, Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşlu Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Faruk Gezen Hudut Karakol Komutanlığı sınırları içerisine alındı.
Suriye'nin Kamışlı kentinin Türkiye'ye en yakın noktası olan alana, gerekli önlemlerin alınmasının ardından, 30 metre uzunluğunda bir bayrak direği yerleştirildi ve dev Türk bayrağı göndere çekildi.
NE OLMUŞTU?
Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekmişti.
Hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere sert karşılık verileceği vurgulanmıştı.
Sınırın Suriye tarafındaki YPG yandaşlarının sınır kapısındaki direkteki bayrağa yönelik saldırısı sonrasında, Türk askerleri kapıya gelerek güvenlik önlemi aldı ve göstericileri uyarmıştı.
Provokatif saldırının ardından soruşturma başlatılmıştı.