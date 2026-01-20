Bayrak indirme provokasyonuna tepkiler çığ gibi. "Hain saldırı karşılık bulacaktır"

Terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında geçişe kapalı sınır kapısındaki Türk bayrağına dönük provokasyonu büyük tepki çekti. Hükümetten ardı ardına yapılan açıklamalarla hain saldırı lanetlenirken, provokatörlere sert karşılık verileceği vurgulandı. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.



CEVDET YILMAZ: KARDEŞLİĞİMİZE GÖLGE DÜŞÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hain saldırıyı lanetleyerek “Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Yılmaz, “Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını kaydeden Cevdet Yılmaz şunları kaydetti: “Bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır.”



BURHANETTİN DURAN: CEZASIZ KALMAYACAK



İletişim Başkanı Burhanettin Duran, böyrağa yönelik saldırı ve provokasyonun cezasız kalmayacağını söyledi.



Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan hain saldırı, milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyondur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır” diyen Duran saldırıyla, Terörsüz Türkiye hedefini sabote etmeye yönelik karanlık odakların bir kez daha devreye girdiğinin görüldüğünü kaydetti. Duran “Bu girişimler, ne devletimizin kararlılığını zayıflatabilecek ne de milletimizin birlik ve beraberliğine zarar verebilecektir” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Duran şunları kaydetti: “Bu hain teşebbüsün failleri ve arkasındaki yapılar, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde tespit edilerek gerekli tüm adli ve idari işlemler gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir saldırı ve provokasyon cezasız kalmayacaktır.”

ÖMER ÇELİK: SALDIRANLAR BEDELİNİ MUHAKKAK ÖDEYECEK



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösterdi “Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz” dedi.



Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.

Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

YILMAZ TUNÇ: HİÇBİR PROVOKASYON CEZASIZ KALMAYACAKTIR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayrak indirme provokasyonunu lanetledi ve saldırıya ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Tunç yaptığı paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."



ALİ YERLİKAYA: TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ SEKTEYE UĞRATMA ÇABASI



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıyı “alçak bir provokasyon” olarak nitelendirerek lanetledi.

Bakan Yerlikaya, söz konusu provokasyonun, milletin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşünü sekteye uğratma çabası olduğunu kaydetti.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın!

Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır."

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), saldırıyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını bildirdi.



MSB'den yapılan açıklamada, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.