Bayrak satma bahanesiyle gasp: Çocuğun eline zorla bayrak tutuşturup, kredi kartını aldı

İstanbul'da iki çocuk sokakta yürürken, bir kadının gasbına uğradı.



İddiaya göre; çocukların eline zorla Türk bayrağı tutuşturmaya çalışan kadın, "Satın aldınız." diyerek, 12 yaşındaki erkek çocuğunun cebindeki kredi kartını aldı.

Kredi kartını fark eden şüpheliler küçük çocuğu ve arkadaşını zorla markete götürdü, alışveriş yaptırdı.

MAĞDUR ÇOCUĞUN BABASI KONUŞTU

Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayı baba Bayhan Gülerhan şu sözlerle anlattı:



"Oğlum bunu almak istemediğini söylüyor ama 'Alacaksın artık aldın. Parasını ver.' diyorlar. Oğlum 'Param yok.' diyor, daha sonra oğlumun ceplerine bakıyor kendi elleriyle ve penye bir şortu var kredi kartı belli oluyor 'Tamam beni takip et.' diyor. Oğlum kaçmak istiyor ama kolunu çok sıkı tutuyor. Kaşar peyniri, sucuk gibi bir şeyler alıyor. Hesap 864 lira tutuyor oğlum 'Ama babam 500 liraya kadar izin veriyor.' diyor, 'Peki.' diyor birkaç şeyi çıkartıyor. Bu arada market çalışanları kasiyer hepsi bu olaya şahit."

İki kadın olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, çocuklar ailelerine haber verdi polise giderek şikayetçi oldu.

Baba Gülerhan "Oğlum daha yeni 12 yaşına bastı yavaş yavaş tek başına çıkmasına izin verdik. Böyle bir şey yaşandığı için biz de korkar hale geldik şimdi endişeliyiz. Burada en azından asayiş polislerinin gezmesini istiyoruz." dedi.



Aile, şüphelilerin yakalanmasını istiyor.

