Bayraklar neden, hangi durumlarda yarıya indirilir?

Bayrağın yarıya çekilmesi veya bayrağın yarıya indirilmesi, bir ülkenin bayrağın saygı, yas, tehlike sinyali veya bazı durumlarda bir selamlama sembolü olarak normal yüksekliğine kıyasla daha alçak bir seviyeye indirilmesini ifade eder. Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır.



Bayrakların "yarıya çekilmesinin" hangi yükseklikte olması gerektiği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve çeşitli kuruluşlar tarafından genellikle bayrağın sadece kendi genişliği kadar alçaltılması önerilmektedir. Örneğin Birleşik Krallık bayrağı protokolüne göre, bayrak indirmek için İngilizce'de her ne kadar "yarım direk" anlamına gelen half-mast terimi kullanılsa da, bir bayrağın asla bayrak direğinin üçte ikisinin altına indirilmemesi gerektiği belirtilmektedir.



TÜRKİYE'DE BAYRAKLARIN YARIYA İNDİRİLDİĞİ GÜNLER



Türk bayrağı, 10 Kasım 1938'de sabah saat 9'u 5 geçe ölen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, her 10 Kasım'da, 09:05 ile gün batımı arasında yarıya indirilir. Diğer zamanlarda hükûmet, Turgut Özal'ın ölümünde olduğu gibi Türk siyasetinin ana figürleri anısına saygı işareti veya ulusal yas esnasında bayrağın yarıya indirilmesi kararlaştırılabilir Böyle bir karar verildiğinde, tüm hükûmet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üsler bayraklarını yarıya indirmektedir.



Yaser Arafat ile Papa II. John Paul'un ölümünden sonra olduğu gibi Türkiye'nin yabancı bir lidere sempatisini göstermek için hükûmet tarafından bayrakların yarıya indirilmesi de kararlaştırılabilir. Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak, durum ne olursa olsun asla yarıya indirilmez, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarının yer aldığı Anıtkabir'deki bayrak ise sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir. Yarıya çekilecek bayrak öncelikle tam yüksekliğine yükseltilmeli, daha sonra ise direğin yarısına indirilmelidir.