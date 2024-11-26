Bayraklı Belediyesi işçilerinden grev kararı

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamamasının ardından belediye binasının bahçesinde toplanan işçiler slogan attı.



İşçiler tarafından belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asıldı.



DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere, TİS görüşmelerinden sonuç alamamalarının ardından bu gece itibarıyla greve başladıklarını söyledi.



Bayraklı Belediyesi'nin A grubunda yüzde 20 vergi diliminde 42 bin 8 lira maaş önerdiğini belirten Yıldız, "Sosyal haklarla bu ücreti önerdi. Diğer rakamlarda değişiyor ama tabanda en düşük rakamımız şu anda bu. Görüşmeler devam ediyor. Daha önce bizim sözleşmemiz çevre belediyelerin en iyilerinden bir tanesiydi. Biz sözleşmemizin 2 yıl önceki konumuna gelmesini istiyoruz. Şu anda o konuma uzak bir mesafedeyiz. Oraya gelinceye kadar da grev kararımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.