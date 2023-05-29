Bayraklı Tüneli'nde TIR'da yangın

Ekipler tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Karşıyaka yönünden gelen araçlar, trafik ekipleri tarafından yan yöne yönlendirildi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

17 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Aralarında polis ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 2'si çocuk, 17 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



BAŞKAN SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yangınla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Soyer, "Çevreyolu Karşıyaka yönü, Bayraklı Tüneli içinde bir TIR yangınına itfaiye ekiplerimiz 13 araçla müdahale ediyor. İçeride dumandan etkilenen ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesine başlandı" ifadelerini kullandı.