Bayraktar AKINCI TİHA'dan ÇAKIR füzesi ile hedefe tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'ya, yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu sürüyor.

Bu kapsamda Roketsan tarafından üretilen ÇAKIR seyir füzesi ile gerçekleştirilen alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testinde, AKINCI hedefi tam isabetle vurdu.