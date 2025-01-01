Bayraktar: Fatih keşif amaçlı bir çalışmaya başlayacak

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulunan Bayraktar Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti. Bayraktar, Kanuni, Yavuz, Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ne bağlanarak personelin yeni yılını tebrik etti.



Bayraktar, yılın özellikle son günü sahada, enerji sektöründe çalışan emekçilerle bir arada olduklarını, yeni yıla onlarla beraber girdiklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, geçen yıl Gabar'da olduklarını belirterek, "Yine Türkiye'nin iftiharla takip ettiği önemli bir proje. Bugün orada 70 bin varili aşan bir üretime ulaşmış durumdayız ama bir diğer önemli projemiz Filyos'taki doğal gaz projemiz. Biliyorsunuz, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfettiğimiz gazı biz rekor sayılacak bir sürede, çok kısa bir süre içerisinde üretmeye başladık ve şu anda evlerimizde Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon hanenin evinde burada kendi ürettiğimiz gaz kullanılıyor. Filyos bu anlamda çok önemli bir lokasyon bizim için. Yani burası adeta enerjinin merkezi haline gelmiş durumda ve bu limanla beraber bütün bu hizmetleri yürütebiliyoruz." dedi.



Fatih Sondaj Gemisi'nin ilk göz ağrıları olduğunu belirten Bayraktar, başlattıkları milli enerji ve maden stratejisiyle kendi gemileri, ekipmanları ve mühendisleriyle aramacılık yapma hedeflerinin olduğunu, bugün dünyanın en modern filolarına sahip bir ülke konumuna geldiklerini dile getirdi.

Bayraktar, Tuna-1 kuyusundan Karadeniz keşfini millete müjdelediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımız da buraya gelmişlerdi. Dolayısıyla bizim için çok özel bir sondaj gemisi. Tabii aradan çok uzun zaman geçti. Bu gemilerin 5 yıl süresinden sonra bir periyodik özel bakım ve sertifikalandırma işlemi yapılması gerekiyor. Fatih Gemisi de bunun için limandaydı. Birkaç haftalık bu faaliyetten sonra da artık yarın yılın ilk saatlerinden itibaren yeni görev yerine doğru inşallah gidecek. Diğer gemilerimiz şu anda yoğun bir faaliyet içerisindeler. Hem Yavuz, hem Abdülhamit Han, hem de Kanuni sondaj gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi arttırmak için çalışıyorlar."



Somali açıklarında Oruç Reis Gemisi'nin şu anda oradaki sismik faaliyetlere devam ettiğini aktaran Bayraktar, "Biraz önce buradan o bütün gemilerimizle bağlantı kurduk ve oradaki çalışanlarımıza, oradaki kardeşlerimize de onların da yeni yıllarını tebrik ettik. Dolayısıyla bugün de burada bunun için bulunuyoruz. İnşallah 2025 yılı da ülkemizin enerjideki bağımsızlığı için yapacağımız faaliyetlerde müspet neticeleri aldığımız bir yıl olacaktır diye düşünüyorum, istiyorum." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Yeni yılda Fatih Sondaj Gemisi'nin ilk görev lokasyonu neresi olacak? Biz yine yeni keşifler, yeni müjdeler duyacak mıyız?" sorusu üzerine Bayraktar, şunları kaydetti:



"Karadeniz'deki operasyonlarımızın temel önceliği bulduğumuz keşfi bir an önce üretime dönüştürebilmek. Şu anda 3 milyon haneye doğal gazı üretir hale geldik. Ama hedefimiz 2025 yılının ilk çeyreğinde bu üretim rakamını yaklaşık 7 milyon metreküpe yaklaşan, 6,5-7 milyon metreküpleri bulan üretim rakamını 9 milyon metreküplerin üzerine çıkararak ilk fazı tamamlamak.



İlk hedefimiz bu. Dolayısıyla bir an önce bu üretimle alakalı çalışmaları yapmamız lazım. Çanakkale'de yine bu hazırlık kapsamında bulunan bir yüzer terminalimiz, yüzer tesisimiz var. O tesis de 2025 yılı mayıs ayında Filyos'a gelecek. Artık bu limanda o hazırlıkları yapacak ve inşallah 2026 yılının haziran ayında da artık 20 yıl boyunca görev yapacağı, 20 yıl boyunca gaz üreteceği lokasyona doğru gidecek.



Faz-1 ve faz-2 çalışmaları için 4 gemi de çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Fatih Sondaj Gemimiz bu özel periyodik bakımını ve sertifikalandırma işlemini bitirdi. Yarın sabah biz Fatih gemimizi buradan uğurlayacağız. Karadeniz'deki çalışmalarımızın ikinci fazında yeni lokasyonlar, yeni potansiyel keşifler, yeni rezerv alanları da araştırmayla geçecek.



Dolayısıyla gemilerimizin bu üretimle ilgili çalışmalarında fırsat bulduğumuz anlarda diğer gemileri bu yeni lokasyonlara gönderiyoruz. Fatih de bu anlamda yılın ilk görevi olarak yeni bir lokasyona gidiyor. Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı, yani yeni rezerv amaçlı bir çalışma içerisinde ilk olarak başlamış olacak."