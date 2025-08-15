Bayraktar Japonya'da 650 milyon dolarlık ihaleyi alabilir
2026 mali yılı ilk bütçesinde insansız hava araçlarına 100 milyar yen (670 milyon dolar) tutarında bir kaynak ayıran Japonya'da Bayraktar TB2 öne çıktı. Japon basını, hükümetin Türk yapımı insansız hava aracını değerlendirdiğini yazdı.
Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Mainichi Shimbun, önceki gün yer alan bir haberde, Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin, Türk yapımı Bayraktar TB2 ile İsrail üretimi Heron-2 insansız hava araçlarını paralel olarak test ettiğini yazdı.
Haberde, Bayraktar TB2’nin özellikle operasyonel maliyet avantajı, çevikliği ve gerçek savaş alanlarındaki başarısıyla ön plana çıktığına işaret edildi.
Habere göre, Japonya Savunma Bakanlığı'nın Bayraktar TB2’yi resmi olarak envantere eklemeyi değerlendiriyor.
Haberdeki yoruma göre, "Bayraktar TB2’yi menzil, faydalı yük kapasitesi ve istihbarat-gözetleme-keşif (ISR) yeteneği önemli ve kaynaklara göre, hükümet, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı mücadelesinde kullandığı Türkiye yapımı düşük fiyatlı İHA'ları satın almayı tercih edebilir, böylece hava araçları mümkün olan en kısa sürede Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne konuşlandırılabilir."
Haberde, Japonya'nın uzun vadede yerli bir üretim İHA yapmaya da karar verdiğini belirtilerek, "Ancak kaynaklar, uzun vadede Japonya'nın yerli üretimi tercih etmesinin planlandığını belirterek, bu tür üretimi teşvik etmek için ilgili parçaların tedarik zincirlerini güçlendirecek bir planın oluşturulacağını söyledi." denildi.
Haberde ayrıca şu bilgiler paylaşıldı:
- Mevcut 2025 mali yılı bütçesinde, Çin'in Japonya'yı çevreleyen hava sahası ve sularda askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir ortamda, daha iyi gözetleme operasyonları için ABD yapımı büyük insansız hava aracı MQ-9B SeaGuardian'ın konuşlandırılması için 41,5 milyar yen, küçük taarruz amaçlı insansız hava araçları için ise 3,2 milyar yen ayrıldı.
- Haziran ayında Başbakan Şigeru İşiba liderliğindeki iktidardaki Liberal Demokrat Parti, hükümetin Ukrayna'daki savaştan ders çıkararak insansız hava araçlarını kullanarak "yeni savaş tarzlarına" hazırlanması gerektiğini belirten bir öneriyi bakanlığa sunmuştu.
Japonya'nın bu kararı, birçok önemli yayın kuruluşunun da dikkatini çekti. Çıkan haberlerde, şu bilgiler verildi:
- Baykar, muharebe kabiliyetini artırmak için TB2 İHA'sını da geliştirdi. Üretici daha önce, turbo motor ve gelişmiş yapay zeka ile donatılmış, İHA'nın yeni nesil bir versiyonu olan TB-2T AI'yı tanıtmıştı.
- Baykar, yeni TB-2T yapay zekâ destekli İHA'nın savaş alanındaki güç dengesini değiştireceğini söylüyor. İHA, üstün irtifa, yüksek hız ve yapay zekâ destekli akıllı uçuş yeteneklerine sahip.
- Bayraktar TB2T-AI, turbo motoruyla yarım saatten kısa sürede 30.000 feet'in (9.144 metre) üzerine çıkabiliyor. Yeni nesil insansız hava aracı, EurAsian Times'ın daha önce detaylı olarak bildirdiği gibi, Keşan'daki test uçuşları sırasında 30.318 feet'e (9.144 metre) ulaşarak irtifa rekorunu kırdı.
- Bu, 16.000 feet operasyonel irtifaya sahip olan önceki TB2'ye göre önemli bir gelişme. Japonya, geliştirilmiş dronları satın almayı tercih edebilir.
- Japonya, Baykar İHA ailesinin yanı sıra STM kamikaze İHA'larına da ilgi gösteriyor. STM daha önce Japonya'nın quadcopter tipi bir mühimmatı serisine ilgi gösterdiğini belirtmişti .
- STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Japonya Kargu'yu talep etti. Kargu'yu Japonya'daki fuarlarda defalarca sergiledik." dedi. Güleryüz, 10 ülkede hizmet veren Kargu İHA'nın, testlerde ve sahada kendini kanıtladığını sözlerine ekledi.
