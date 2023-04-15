Bayraktar Kızılelma bir testi daha başarıyla geçti

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi.



Baykar açıklamasına göre, Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası, planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen dördüncü uçuş ile Sistem Tanımlama Testi başarıyla tamamlandı.

2024'DE SERİ ÜRETİME GEÇMESİ HEDEFLENİYOR



Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi hedefleniyor.



Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması amaçlanıyor.