Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuşu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2 filosunda yer alan J11 kuyruk numaralı hava aracı, 2016 yılında envantere girmesinin ardından 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayarak envanterden çıkarıldı.



Milli SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldığı günden bu yana terörle mücadele, emniyet ve asayiş, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi kritik görevlerde bulundu.



Baykar, J11 kuyruk numaralı milli SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde gösterdiği üstün katkılar anısına komutanlığa bir sertifika takdim etti. Görev süresini tamamlayan J11 kuyruk nolu Bayraktar TB2 SİHA, Baykar bünyesinde eğitim ve test uçağı olarak kullanılacak.

