Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuşu başarıyla tamamladı
Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan ve 10 bin saatlik uçuş süresini tamamlayan J11 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA uçuş süresini tamamladı. Envanterden çıkan SİHA yerine, Baykar tarafından üretimden çıkan yeni bir Bayraktar TB2 teslim edildi.
Türkiye'nin ilk SİHA'sı Bayraktar TB2 filosunda yer alan J11 kuyruk numaralı hava aracı, 2016 yılında envantere girmesinin ardından 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayarak envanterden çıkarıldı.
Milli SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldığı günden bu yana terörle mücadele, emniyet ve asayiş, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi kritik görevlerde bulundu.
Baykar, J11 kuyruk numaralı milli SİHA'nın Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde gösterdiği üstün katkılar anısına komutanlığa bir sertifika takdim etti. Görev süresini tamamlayan J11 kuyruk nolu Bayraktar TB2 SİHA, Baykar bünyesinde eğitim ve test uçağı olarak kullanılacak.
Baykar bu önemli görevi tamamlayan SİHA'nın yerine üretim hattından çıkan J60 kuyruk nolu yeni bir Bayraktar TB2'yi Jandarma Genel Komutanlığı'na hediye etti. Envanterden çıkarılan Bayraktar TB2 SİHA, 8370 saat terörle mücadele, 246 saat kaçakçılık ve narkotikle mücadele, 107 saat toplumsal olayların takibi, 1012 saat sınır güvenliği, 151 saat arama-kurtarma ve 114 saat stratejik altyapıların korunması görevlerinde kritik roller üstlendi.
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