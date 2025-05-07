Bayraktar TB2T-AI SİHA, kendi irtifa rekorunu kırdı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2T-AI, test faaliyetlerine devam ediyor. Turbo motor ve yapay zeka sistemleriyle donatılan milli SİHA, Keşan’da gerçekleştirilen test uçuşunda 37 bin 96 feet irtifaya ulaştı.

Bayraktar TB2T-AI, sahip olduğu güçlü turbo motor sayesinde 30 bin feetin üzerine çok kısa bir sürede tırmanma yeteneğini daha da ileri taşıdı. Yeni nesil SİHA, 21 Şubat 2025’te yapılan uçuş testinde 30 bin 318 feete çıkmış, son yapılan uçuş testlerinde 37 bin 96 feete ulaşan milli SİHA, yüksek irtifada uzun süreli görev yapma kabiliyetini sergiledi.