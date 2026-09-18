Bayraktar TB2’ye entegre edilen elektronik harp ve radar sistemleri test edildi
18.09.2026 16:20
TB2’ye entegre edilen sistemler test edildi.
ASELSAN’ın Bayraktar TB2’ye entegre ettiği elektronik destek, elektronik harp ve radar sistemlerinin kabiliyetleri, 18 ülkeden heyetlerin katıldığı demoda sergilendi.
ASELSAN, Bayraktar TB2’ye entegre edilen Elektronik Destek, Elektronik Harp ve Sentetik Açıklıklı Radar Podu’nun test edildiğini açıkladı.
Konya’da 18 ülkeden savunma heyetlerinin katılımıyla düzenlenen gösterimde, ilk olarak düşman radarını tespit ederek etkisiz hale getiren sistem denendi.
Testin ikinci aşamasında belirlenen konum, FULMAR200 radar sistemine aktarıldı. Sistem aracılığıyla bölgenin yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü oluşturuldu.
Böylece elektronik destek, elektronik taarruz, keşif ve gözetleme kabiliyetleri aynı senaryo içerisinde başarıyla sergilendi.