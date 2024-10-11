Bayraktar TB3 PT-2 SİHA, rampa kalkış testini tamamladı

Bayraktar TB3 PT-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), gerçekleştirdiği rampa kalkış testi ile önemli bir başarı daha elde etti. Bayraktar TB3 PT-2, rampa kalkış testini sorunsuz tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kapsamında 27 Ekim 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren TB3 PT-2 SİHA, test uçuşlarına devam ediyor ve toplamda 765 saat havada kalmayı başardı.



Dünya genelinde TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerde kalkış ve iniş yapabilme yeteneğine sahip ilk silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısıyla dikkat çekiyor. Yerli olarak geliştirilen PD-170 motoru ile güçlendirilen bu milli SİHA, 20 Aralık 2023'te yapılan uzun uçuş testinde 32 saat boyunca havada kalarak 5.700 kilometre yol kat etti.